القاهرة وجهة لآبي و لودريان

تستقبل مصر خلال الأسابيع المقبلة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ضمن تطوير التعاون الثنائي بين مصر وبلدان العالم.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيزور مصر منتصف يوليو المقبل، حيث ستكون القاهرة محطته الأخيرة في جولة سيبدأها في 11 يوليو وسيزور خلالها بروكسل وباريس والسعودية.

كما كشفت تقارير فرنسية عن نية وزير الخارجية جان إيف لودريان زيارة القاهرة الخميس المقبل، وأوضحت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" أن الزيارة ستأتي بعد اجتماع له الأربعاء مع أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، وأنه سيبحث في القاهرة التعاون العسكري والأمني بين فرنسا ومصر.

المصدر: الدستور