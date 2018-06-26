"سانا": سقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء بسقوط صاروخين إسرائيليين فجر اليوم الثلاثاء في محيط مطار دمشق الدولي جنوب شرقي العاصمة، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

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من جهته ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "الصاروخين الإسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار"، مشيرا إلى أن "القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة".

فيديو من مطار دمشق الدولي ولحظة اشتعاله بسبب الصواريخ التي سقطت عليه pic.twitter.com/hVlrPv8cBn — بنت حمص وافتخرررررر (@4b7861052c8f4d6) 26 июня 2018 г.

ونشر نشطاء مقطع فيديو قالوا فيه إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية في محيط المطار.

وفي الـ17 من يونيو الجاري، استهدفت ضربات جوية مواقع للقوى الرديفة للجيش السوري في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية شرق البلاد.

المصدر: وكالات