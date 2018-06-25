العاهل المغربي يهنئ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعث برقية تهنئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأكد ملك المغرب، "حرصه الراسخ" على مواصلة العمل مع قطر، من أجل تعزيز "العلاقات المتميزة" بين البلدين وتوسيع مجالاتها.

يشار إلى أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قد تنازل في 25 يونيو 2013 عن إدارة البلاد، بإعلانه تسليم مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم.

المصدر: وكالات