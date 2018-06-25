تحالف كردي جديد لخوض الانتخابات التشريعية في كردستان العراق

أعلن المتحدث باسم الحركة الإسلامية الكردستانية كامل محمود، عن تشكيل تحالف يحمل اسم "نحو الإصلاح" مع الاتحاد الإسلامي الكردستاني لخوض انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

وقال محمود إن "الحركة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني اتفقتا على تشكيل تحالف (نحو الإصلاح)، لخوض انتخابات برلمان الإقليم، وأن برنامجنا يهدف إلى إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والمشاكل التي تواجه المجتمع الكردستاني".

وأضاف: "وجهنا دعوة للجماعة الإسلامية الكردستانية للانضمام إلى التحالف"، مؤكدا في الوقت ذاته على "أهمية العمل السياسي المشترك في كردستان العراق".

الإتحاد الإسلامي الكردستاني والحركة الإسلامية تعلنان عن تشكيل قائمة موحدة للمشاركة في الإنتخابات بإقليم كردستان نهاية أيلول المقبل — Adnan Awadh (@adnanawa) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

وتابع محمود، أنه "تمت مفاتحة جميع الأحزاب الكردية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية بضرورة المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم بقائمة موحدة، إلا أن تلك الجهود لم تنجح".

وأكد محمود استعداد التحالف للتعاون مع أي طرف يهدف إلى تحقيق الإصلاحات والتغييرات وترسيخ نظام المؤسسات والعمل على حل المشاكل التي يعاني منها مواطنو كردستان.

وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق في وقت سابق، عن تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لخوض انتخابات البرلمان لغاية يوم 25 يونيو الجاري، لفسح المجال أمام الأحزاب السياسية لتشكيل تحالفات انتخابية، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن المفوضية سجلت تحالفا انتخابيا واحدا فقط.

المصدر: السومرية نيوز