السفير الفلسطيني: عباس على استعداد للقاء نتنياهو في موسكو

أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحافظ نوفل، استعداد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو خلال حضورهما نهائي مونديال روسيا.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فقد تمت دعوة عباس ونتنياهو، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في 15 يوليو القادم.

وأفاد نوفل بقبول عباس الدعوة والقدوم إلى العاصمة الروسية، كما أكد مصدر مقرب من نتنياهو، تلقي الدعوة التي يتم بحث إمكانية قبولها.

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تجدر الإشارة إلى أن نوفل صرح قبل عامين، بأن "عباس لا يمانع في لقاء نتنياهو في موسكو"، واقترحت القيادة الروسية في عام 2016، تنظيم أول مؤتمر قمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو بعد سنوات من الانقطاع.

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حينها، أعلن عباس ونتنياهو، عن تأييدهما المبدئي للمبادرة الروسية الهادفة لتسهيل استئناف محادثات السلام، لكنهما تبادلا اللوم على عدم انعقاد المؤتمر.

المصدر: نوفوستي