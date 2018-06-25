موسكو: الإرهابيون يسيطرون على 40% من منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن أكثر من 40 بالمئة من مساحة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا تحت سيطرة الإرهابيين.

وقال فيرشينين خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "اليوم أكثر من 40 بالمئة من مساحة منطقة خفض التصعيد هذه لا تزال تقع تحت سيطرة "جبهة النصرة" و"داعش".

وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار مع الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة منذ عام من إقامة منطقة خفض التصعيد هذه، وخلافا لالتزاماتها، لم تفعل شيئا لدعم محاربة الإرهابيين".

إقرأ المزيد

وشدد على أن مناطق خفض التصعيد "لم تنشأ من أجل تقسيم دولة عضو في الأمم المتحدة وتثبيت وجود الإرهابيين هناك".

جدير بالذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن. وتقوم القوات الحكومية السورية بعملية ضد الجماعات الإرهابية الموجودة داخل المنطقة. واتهمت الولايات المتحدة دمشق بخرق الهدنة في منطقة خفض التصعيد.

المصدر: نوفوستي









