مصر ترفض محاولات التدخل في شؤون العراق

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، والوفد المرافق له لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق.

وشدد السيسي، على رفض بلاده لجميع "محاولات التدخل في شؤون العراق الداخلية"، مؤكدا حرص مصر على "وحدة وسلامة العراق، ودعمها لمؤسساته الوطنية".

وأكد على حرص بلاده على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات، مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي بين القاهرة وبغداد من تطور خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب السيسي عن خالص تمنياته بالنجاح في تشكيل حكومة عراقية وطنية وقوية تكون ممثلة لكافة العراقيين، وذلك في اللقاء الذي حضره سامح شكري، وزير الخارجية المصري وعباس كامل، القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية.

وكان علاوي قد التقى برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمناقشة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس جمهورية العراق عن تقديره لما لمسه من ترحيب منذ وصوله إلى مصر، معربا عن تطلعه إلي تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

المصدر: وكالات