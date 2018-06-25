الجيش السوري يؤكد التزامه بحماية المواطنين في الجنوب من "النصرة"

أكد الجيش السوري التزامه بحماية المواطنين من جرائم تنظيم جبهة النصرة والتصدي له بكل حزم وذلك بالتعاون مع المواطنين في المنطقة الجنوبية، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن التنظيم "مستمر بارتكاب الجرائم وترويع المواطنين واستهداف نقاط تمركز الجيش العربي السوري وتوتير الأوضاع في الجنوب لمنع إتمام المصالحات المحلية مع بقية المجموعات المسلحة الجاهزة لتسليم السلاح وتسوية أوضاعها".

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وأضاف المصدر: "بالنظر إلى أن بقاء هذا الوضع الشاذ يعني استمرار معاناة أهلنا المدنيين في البلدات والقرى الراغبة بالمصالحة والعودة إلى كنف الدولة فإن الجيش العربي السوري يؤكد التزامه بحماية المواطنين والتصدي بكل حزم لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالتعاون مع المواطنين الشرفاء من أهالي المنطقة الذين يقدمون الإحداثيات بدقة للأهداف التي يتم التعامل معها بالصواريخ والمدفعية من قبل الجيش العربي السوري بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي".

وأكد أن مصير تنظيم جبهة النصرة في المناطق الجنوبية من البلاد، "لن يكون إلا كغيره في المناطق التي سبق وتم تطهيرها بالكامل من رجس الإرهاب التكفيري وداعميه وعادت إلى حضن الوطن سورية الوجه واليد واللسان".

المصدر: سانا