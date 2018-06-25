تدريبات "ميدوزا 6" تبدأ قرب السواحل المصرية

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا 6 "، والذي سيستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط قرب المياه الإقليمية المصرية.

ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين قوات الدول الثلاث، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

المصدر: وكالات