اختطاف نجل دبلوماسي ليبي في كييف

أفاد موقع Insider الإعلامي الأوكراني نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية، باختطاف ابن الملحق المالي في السفارة الليبية لدى كييف، مشيرة إلى أن المختطف من مواليد عام 1992.

وأكدت شرطة العاصمة كييف، اختطاف شخص، دون تحديد هويته، قائلة في بيان: "تلقت الشرطة في الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بلاغا من شهود بأن شخصين مجهولين في شارع تورجينيفسكايا، أجبرا رجلا عنوة على ركوب سيارة غامقة اللون، وغادرت المكان على الفور".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة أعلنت في كييف، حملة تفتيش عن سيارة من نوع Volkswagen Golf زرقاء غامقة.

المصدر: theinsider.ua