برلماني روسي يعلق على تصريح للأسد بشأن إعمار سوريا

علق النائب في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) دميتري بيليك، على تصريح للرئيس السوري بشار الأسد قال فيه إن الغرب لن يشارك في عملية إعادة إعمار سوريا.

وقال بيليك وهو عضو المجموعة البرلمانية للتنسيق مع البرلمان السوري في تصريح لـ RT: "بشار الأسد لم يعبر إلا عن موقف شعبه، الذي يعرف حق المعرفة من المذنب في تحويل دولته التي كانت جميلة وقوية إلى بلد مليء بالركام ومشاهد الدمار".

وأضاف البرلماني الروسي: "إذا كانت الدول الغربية تظن أنه من الممكن أن توجه صفعة على الوجه باليد اليمنى وتعرض المال باليد اليسرى، فإن مثل هذه الممارسات غير مقبولة في سوريا".

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وحول حتمية الحاجة للتمويل الخارجي في عملية إعادة الإعمار في سوريا، قال بيليك:" لا شك بأن سوريا ستحتاج للدعم والمساعدة في مرحلة الإعمار بما في ذلك تدفق التمويل من الخارج، ولكنها (سوريا) لن تقبل ذلك ممن يلقون الفحم في أتون الحرب السورية".

وختم البرلماني الروسي عن شبه جزيرة القرم حديثه ساخرا: "كل ما أراد الغرب إعطاءه للسوريين، أُرسل على شكل صواريخ سقطت على الأراضي السورية".

المصدر: RT

علي الخطايبة