وفاة لبناني أسس ثالث أكبر شركة للنقل البحري في العالم

توفى اللبناني جاك سعادة، مؤسس شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية لبناء السفن، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ81 عاما، وفق ما أعلنته الشركة في بيان اليوم على موقعها الرسمي.

وأسس المهاجر اللبناني المجموعة عام 1978، بعد مغادرته لبنان في أعقاب الحرب الأهلية هناك، وبدأ نشاطه بـ4 موظفين وسفينة واحدة وخدمة بحرية وحيدة بين مرسيليا وبيروت، لكنه عمل لاحقا على تطويرها لتصبح واحدة من أكبر الشركات في قطاع النقل البحري.

إقرأ المزيد

حيث أفادت الشركة بأنها سجلت في مارس الماضي فقط، ربحا صافيا قدره 701 مليون دولار، بعد أن منيت بخسائر قدرت بـ 452 مليون دولار في العام الذي سبقه.

وكانت الشركة قد أعلنت منتصف العام الماضي، أن رودولف سعادة نجل جاك سيخلف والده في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

المصدر: "رويترز"