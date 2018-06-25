مستشار خامنئي: لو نفذوا تهديداتهم سنقصف قصورهم الملكية بـ 1000 صاروخ

حذّر اللواء سيد يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني من أن بلاده سترد على أي هجوم سعودي في اليوم الأول بقصف قصورهم الملكية بألف صاروخ، مستبعدا في نفس الوقت حدوث ذلك.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن صفوي رد على سؤال بشأن "تهديدات السعوديين بالهجوم على إيران" بالقول إن إيران قوة كبيرة "وإذا أرادوا ارتكاب خطأ ففي اليوم الأول سيتم قصف قصورهم الملكية في الرياض بـ 1000 صاروخ، وطبعا أستبعد أن يرتكبوا مثل هذه الحماقة".

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وأعلن أن قدرات بلاده العسكرية وصلت إلى سواحل البحر المتوسط، مشددا على أن أيا من دول الجوار لا تشكل تهديدا لبلاده.

وشدد صفوي على أن إيران هي القوة الأولى في المنطقة، وأن لا حل لأي مشكلة من دون مشاركتها.

ورأى أن قدرات الولايات المتحدة الثقافية والعسكرية الاقتصادية تتراجع، مضيفا أن "القوات العسكرية الإيرانية لها خطوط واضحة لمواجهة جميع التهديدات، كما أن قدرتنا وصلت سواحل البحر المتوسط، وباتت أمريكا والكيان الصهيوني أضعف من السابق، لأنه لو كانت لهما القدرة لتمكنوا من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".

وعن حزب الله اللبناني، قال اللواء الإيراني إن الحزب تحوّل اليوم "مع 80 ألف صاروخ بحوزته إلى تهديد دائم للصهاينة"، لافتا أيضا إلى توسع ما وصفه بـ"النفوذ الفكري والثقافي للثورة الإسلامية في إيران".

المصدر: تسنيم