سيئول ترسل دفعة جنود مجهزين بأحدث العتاد العسكري إلى الإمارات

يستعد الجيش الكوري الجنوبي لإرسال دفعة جديدة من العسكريين المجهزين بأحدث العتاد والسلاح الفردي لدعم وحدة "الأخ" العسكرية المتمركزة في الإمارات.

ونقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن دفعة جديدة مؤلفة من 125 جنديا وضابطا سيغادرون اليوم البلاد إلى الإمارات لرفد وحدة "الأخ" المتمركزة هناك.

وقالت الوكالة إن الدفعة الجديدة من الجنود مزودة بأحدث العتاد الحربي المسمى "وارير بلاتفوم" (منصة المحارب).

وتتكون "وارير بلاتفوم" من 18 قطعة من العتاد أهمها، خوذة مضادة للرصاص حتى عيار 9 ملم، ومسدس مطور، وعدسات مكبرة، وعدسات تحديد الأهداف، وسترة مضادة للرصاص.

يشار إلى أن وحدة "الأخ" هي وحدة عسكرية مكونة من 140 جنديا، تم إرسالها إلى الإمارات في يناير 2011 لدعم تدريب الجنود الإماراتيين في منطقة سويحان بأبوظبي.

وخلال هذه الفترة تم إيفاد نحو 1600 جندي كوري جنوبي لتدريب القوات الإماراتية الخاصة وإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش الإماراتي.

المصدر: وكالات