الجيش السوري بدعم روسي يصد هجوما للنصرة جنوب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي صد هجوما لجبهة النصرة على عدة بلدات جنوب سوريا، ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له اليوم الاثنين، إن مسلحي "جبهة النصرة" شنوا هجوما ضد بلدات بجنوب سوريا "سبق أن انضوت طواعيا تحت لواء السلطة الشرعية"، لكن الجيش السوري بالتعاون مع تشكيلات من "الجيش الحر" وبدعم من سلاح الجو الروسي تمكن من صد هذا الهجوم".

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى مقتل 70 مسلحا وتدمير 3 مدرعات و14 سيارة رباعية الدفع لهم، بينما لم تتكبد القوات السورية أي خسائر.

وذكر مركز المصالحة، أن بلدة التبة في درعا انتقلت طواعية تحت سيطرة القوات الحكومية ليبلغ بذلك عدد بلدات المحافظة التي انضوت تحت لواء الحكومة السورية 12 بلدة.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة نظم إيصال مساعدات إنسانية لسكان منطقة خفض التوتر الجنوبية، مضيفا أنه من المخطط أيضا إرسال 3 قوافل أممية اليوم إلى عدة بلدات محررة وهي البستان وجاسم والطيبة.

المصدر: الدفاع الروسية