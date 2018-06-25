ضابط ليبي يكشف سبب زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية

أنقذت دوريات حرس السواحل الليبية 485 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات إفريقية كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية.

وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "دوريات حرس السواحل الليبية أنقذت 485 مهاجرا مخالفا خلال عمليتي إنقاذ مهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية ومن جنسيات إفريقية".

وأضاف: "في العملية الأولى تمكنت دورية لحرس السواحل في منطقة طرابلس يوم الأحد، من إنقاذ 97 مهاجرا، بينهم 26 طفلا، و22 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي"​​​.

وتابع: أما في العملية الثانية، فتمكنت دورية لحرس السواحل يوم الأحد من إنقاذ 361 مهاجرا بينهم 44 طفلا، و88 امرأة، كانوا على متن قاربين مطاطيين"، مشيرا إلى أن المهاجرين من إرتيريا، وأثيوبيا، وغامبيا، ونيجيريا، وأكثر من نصفهم من أريتريا.

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وذكر أنه تمت عملية الإنقاذ شمال منطقة زليتن ونقل المهاجرون إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية وبعد ذلك تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء السكة.

ولفت قاسم إلى أن الفترة الحالية تعد ذروة عمليات الهجرة غير الشرعية نظرا لتحسن الطقس، كما أن المهربين يريدون أن يتخلصوا مما لديهم في المعسكرات، خاصة وأن الجنوب الليبي يعد أهم ممرات الهجرة غير الشرعية، وأن بعض القوات الدولية من الاتحاد الأوروبي ترى أمام أعينها عمليات التهريب ولا توقفها، ودول الجوار غير جادة في مواجهة الهجرة.

المصدر: سبوتنيك