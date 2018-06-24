العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا "داعش"

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابية التي تحاول القيام ببعض الهجمات خارج المدن.

وقال العبادي، خلال ترأسه اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخبارية: "الضربات الموجعة التي تم توجيهها لقيادات الإرهابيين الدواعش في سوريا من قبل قواتنا البطلة جعلتهم يلجؤون إلى عمليات قطاع طرق لئيمة ضد المدنيين ولكننا لهم بالمرصاد حتى القضاء عليهم بالكامل".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الأزمات التي تحصل في العراق لن تؤثر على قوة الدولة وتماسكها حتى تجاوز تحدي الإرهاب.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وخطط تأمين الطرق والجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا الإرهابية.

المصدر: مكتب رئاسة الوزراء