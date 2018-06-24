حميميم: 465 شخصا غادروا منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم

قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن أكثر من 460 شخصا غادروا منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي، عبر الممر الإنساني تل السلطان – أبو الضهور الذي أعيد فتحه أمس السبت.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه "بجهود مشتركة من روسيا وتركيا وإيران، يتواصل استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ويعود المدنيون إلى ديارهم في محافظة حلب.. على مدار اليوم الماضي، غادر 465 شخصا من خلال ممر تل السلطان- أبوالضهور الإنساني"، كشيرا إلى أن 179 شخصا تلقوا العلاج خلال مغادرتهم المنطقة من بينهم 93 طفلا.

إقرأ المزيد

وأضاف المركز أنه على مدار اليوم الماضي، عاد 68 شخصا إلى بيوتهم في محافظة حمص، وعاد 110 أشخاص إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وفي الوقت نفسه ، ذكر المركز، أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن الحالة الإنسانية في منطقة خفض الجنوبية آخذة بالتدهور بسبب أعمال المسلحين.

وقال البيان: "قادة الجماعات المسلحة التي تتحكم في توزيع السلع الأساسية في البلدات الواقعة جنوب غربي سوريا لا يضمنون حصول السكان على ما يكفي من الغذاء والأدوية، ويحولونها لصالح المقاتلين".

وأكد المركز أن المسلحين انتهكوا وقف إطلاق النار في محافظتي اللاذقية وحلب.

المصدر: تاس