لحظة تسليم منفذ الدهس نفسه للجيش الإسرائيلي

سلم الشاب الفلسطيني محمد شحادة نفسه للقوات الإسرائيلية فجر الأحد، بعد أن رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية استقباله على خلفية حادث دهس نسبه الجيش الإسرائيلي إليه.

وتتهم السلطات الإسرائيلية شحادة بتنفيذ عملية دهس أصيب على إثرها ثلاثة من الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة بيتار عيليت، مساء أمس السبت.

وأكد شحادة ذو الـ21 عاما، والذي سلم نفسه في موقع عسكري في بيت لحم، أن الدهس كان مجرد حادث مروري عادي وليس عملية دهس.

وشهد الشارع الفلسطيني حالة استياء من موقف الشرطة الفلسطينية لرفضها التدخل في قضية شحادة الذي قرر تسليم نفسه للجانب الإسرائيلي.

المصدر:RT

يزيد زعول