وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه إثر مواجهات مع الجنود الإسرائيليين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية الجمعة خلال مسيرات العودة في خان يونس في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة صحة غزة أشرف القدرة، إن الشاب أسامة خليل أبو خاطر 29 عاما توفي متأثرا بإصابة في البطن برصاص الجيش الإسرائيلي في مسيرة يوم الجمعة الماضي.

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وبمقتل الشاب أبو خاطر ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين قضوا منذ الـ30 من مارس الماضي على حدود قطاع غزة إلى 132، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 14، فيما سجلت 54 حالة بتر للأطراف، جراء هذه الإصابات حسب صحة غزة.

المصدر: "معا"