عاشقة سعودية للسيارات تؤسس أول ورشة نسوية للصيانة في الشرق الأوسط

دشنت فتاة سعودية أول ورشة تديرها النسوة لصيانة السيارات في السعودية ودول الخليج العربية، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

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وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن غادة بنت عبد العزيز اليمني، كانت أول فتاة سعودية تدون اسمها في سجل عالم المحركات وصيانة السيارات بعدما وضعت اللمسات النهائية على تدشين أول ورشة صيانة نسائية سعودية في المملكة ودول الخليج العربي والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بإدارة فتيات سعوديات في مدينة الرياض".

وقالت غادة الحاصلة على بكالوريس إدارة تصاميم من الجامعة الأمريكية في الشارقة في حديث لـ"عكاظ"، إنها عاشقة للسيارات منذ الصغر وتعرف التفاصيل الصغيرة في السيارة.

وأضافت: "بدأت القيادة منذ العام 2015 وأحب السيارات الرياضية والسريعة ومن شدة حبي للسيارات والقيادة عدت للرياض دون الحصول على إجازة بعد إتمام اختباري مباشرة لأكون في الرياض في هذا اليوم التاريخي، وأيضا أشرف على ورشتي التي سوف يتم افتتاحها قريبا إن شاء الله عندما انتقل من الإمارات إلى السعودية وأنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي جاء في وقته بعد تخرجي مباشرة".

هذه البادرة التاريخية تأتي بعد ساعات قليلة من مشاركة غادة اليمني القيادة في شوارع الرياض مع قريبتها خلود الشايع كأول سيدة وفتاة سعوديتين يقدن السيارة في السعودية مع دخول قرار السماح للنساء بالقيادة في شوارع السعودية حيز التنفيذ اليوم الأحد.

المصدر: عكاظ