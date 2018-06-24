محطات في مسيرة المرأة السعودية نحو مقود السيارة

يلغى اعتبارا من تاريخ اليوم في السعودية، الحظر الذي كان مفروضا منذ عقود على قيادة المرأة للسيارة في سابقة شطبت للمحافظين نهجهم المناهض لحق الجنس اللطيف في قيادة السيارة.

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ويرى المراقبون، أن هذا الإجراء مجرد خطوة في سلسلة من التغييرات الاجتماعية الكبرى التي يدعمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تزامنا مع سعيه لإنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والعمل على انفتاح المجتمع المحافظ.

وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث التي استمرت طيلة 28 عاما في إطار جهود إلغاء هذا الحظر.

- 6 نوفمبر 1990: قادت أكثر من 40 امرأة سعودية سياراتهن في الرياض في أول مظاهرة عامة ضد الحظر، وحبستهن السلطات لمدة يوم واحد وسحبت جوازات سفرهن وفقد بعضهن وظائفهن.

-سبتمبر 2007: ناشطات بزعامة الناشطتين وجيهة الحويدر وفوزية العيوني يقدمن التماسا، عليه أكثر من 1000 توقيع للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، مطالبين فيه برفع الحظر.

-مارس 2008: وجيهة الحويدر تصور نفسها أثناء قيادتها السيارة وتنشر الفيديو على موقع يوتيوب.

-يونيو 2011: منال الشريف وناشطات أخريات يطلقن حملة على فيسبوك لدعم قيادة المرأة تفاعلا مع انتفاضات الربيع العربي، وجرى توثيق 70 حالة قيادة على مدى أسبوعين فقط وجرى اعتقال عدد من مخترقات الحظر.

-أكتوبر 2013: عشرات السعوديات يقدن السيارات وينشرن صورا ولقطات مصورة على الإنترنت أثناء قيادتهن رغم تحذير السلطات، فيما واجه بعضهن عقوبات منها الغرامة والحبس المؤقت ومصادرة السيارة.

-نوفمبر 2014: اعتقال الناشطتين لجين الهذلول وميساء العمودي لمدة 73 يوما واتهامهما بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب بعد محاولتهما دخول السعودية بسيارتيهما قادمتين من الإمارات.

-سبتمبر 2017: الملك سلمان يأمر بالتحضير للسماح للمرأة بالقيادة، وتلقت ما يزيد على 20 ناشطة اتصالات هاتفية تضمنت أوامر لهن بعدم التعليق على القرار، وهو ما تجاهله بعضهن.

المصدر: رويترز