الدفاع الروسية: استئناف عمل ممر تل السلطان - أبوالضهور الإنساني في إدلب

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، استئناف عمل ممر تل السلطان - أبوالضهور الإنساني في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ما سيسمح لأكثر من 4.3 ألف مدني بمغادرة منطقة النزاع حتى نهاية يونيو.

وقال رئيس المركز، اللواء ألكسي تسيغانكوف: "استأنف العمل في الممر الإنساني تل السلطان – أبوالضهور عند الساعة 08:00 من يوم السبت الموافق 23 يونيو.. وحتى نهاية الشهر، يعتزم حوالي 4.3 ألف مدني مغادرة إدلب.. القدرة الاستيعابية للممر تبلغ ألفي شخص في اليوم".

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وأكد تسيغانكوف، أن الظروف المناسبة لعودة النازحين جاهزة في أغلب الأراضي السورية، ونتيجة لذلك، عاد 69 ألف و961 مدنيا من مخيمات اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كما عاد خلال الأيام الماضية 114 شخصا إلى منازلهم".

وقال اللواء الروسي، إنه تم الانتهاء من إزالة الألغام من بلدة الناصرية شمالي القلمون وجنوبي دوما في الغوطة الشرقية.

المصدر: تاس