إصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس قرب بيت لحم

في الساعة الاخيرة قام سائق فلسطيني بمحاولة دهس قوة عسكري كانت في دورية على الأقدام في قرية #حوسان حيث أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة يتم معالجتهم في المكان وسيتم نقلهم لاحقًا لمواصلة العلاج في المستشفى. يتم تمشيط المنطقة بحثًا عن المخرب. يتم التحقيق في تفاصيل الحادث