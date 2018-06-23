إصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس قرب بيت لحم
Reuters Mussa Qawasma
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس في منطقة الشرفة-بتير قرب بيت لحم في الضفة الغربية، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.
وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن تطارد سائق السيارة.
في الساعة الاخيرة قام سائق فلسطيني بمحاولة دهس قوة عسكري كانت في دورية على الأقدام في قرية #حوسان حيث أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة يتم معالجتهم في المكان وسيتم نقلهم لاحقًا لمواصلة العلاج في المستشفى. يتم تمشيط المنطقة بحثًا عن المخرب. يتم التحقيق في تفاصيل الحادث— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 23 июня 2018 г.
وتشير المراسلة، إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الحادث عرضيا أم متعمدا.
المصدر: RT
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