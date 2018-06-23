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إصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس قرب بيت لحم

أخبار العالم العربي

إصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس قرب بيت لحم
Reuters Mussa Qawasma
(صورة أرشيفية)
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بحادث دهس في منطقة الشرفة-بتير قرب بيت لحم في الضفة الغربية، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن تطارد سائق السيارة.

وتشير المراسلة، إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الحادث عرضيا أم متعمدا.

المصدر: RT

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