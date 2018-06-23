العبادي والصدر يعلنان تشكيل تحالف بين سائرون والنصر

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تحالف بين ائتلافي النصر وسائرون، وقالا إن الائتلاف سيكون "عابرا للطائفية والإثنية".

وأشار مراسلنا في بغداد، إلى أن العبادي والصدر عقدا مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهما أعلنا فيه عن التحالف الجديد، وذكر زعيم التيار الصدري بأنه طرح عشر نقاط خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

ووصل العبادي في وقت سابق، إلى محافظة النجف جنوبي العراق، وألقى كلمة خلال المهرجان التأبيني لمناسبة أربعينية القيادي في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها: إن "تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي داعش"، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من عملية تزوير الانتخابات، أو من حكومة محاصصة وضعيفة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اثناء حضوره الحفل التأبيني لاربعينية سماحة الشيخ كريم الخاقاني في محافظة النجف الاشرف

PM Al-Abadi attends the commemoration service for the late Shaikh Kareem Al-Khaqani https://t.co/sm8xQ9E4wApic.twitter.com/SseuGSphUJ — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

ومن شأن تحالف سائرون مع النصر والفتح والوطنية والحكمة، أن يضمن تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المقبل بأغلبية مريحة وبأكثر من 180 مقعدا، إلا أن المضي بهذه التحالفات سيبقى بانتظار مصادقة القضاء العراقي على النتائج الانتخابية.

يشار إلى أن القضاء العراقي بانتظار إعادة عمليات العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية المشكوك بالتلاعب بأصوات الناخبين فيها، حتى يتمكن من المصادقة على النتائج النهائية.

وفي حالة ثبوت تلاعب وتزوير في بعض المراكز الانتخابية سيتم استبعاد تلك الأصوات، وبالتالي قد تتغير حصص بعض الكتل داخل البرلمان المقبل.

المصدر: RT