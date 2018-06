العبادي والصدر يعلنان تشكيل تحالف بين سائرون والنصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اثناء حضوره الحفل التأبيني لاربعينية سماحة الشيخ كريم الخاقاني في محافظة النجف الاشرف

PM Al-Abadi attends the commemoration service for the late Shaikh Kareem Al-Khaqani