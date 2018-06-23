مقتل 45 داعشيا في ضربة جوية عراقية داخل سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت، أن الطائرات الحربية العراقية استهدفت اجتماعا لقيادات "داعش" داخل الأراضي السورية، وقتلت 45 إرهابيا هناك.

وقالت القيادة، إن "طائرات F16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعا لقيادات "داعش" في 3 أوكار للعصابات الإرهابية وهي عبارة عن منازل يربطها خندق في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

وأضافت أن "العملية أسفرت حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الأهداف بالكامل وقتل نحو 45 إرهابيا".

وأكدت أن بين قتلى الضربة، نائب وزير الحرب وأحد أمراء الإعلام، وساعي أبو بكر البغدادي وقائد شرطة "داعش"، وقادة بارزون آخرون في التنظيم.

وأشارت إلى أن "العملية نفذت وفقا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وحسب معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

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يذكر أن الطائرات العراقية نفذت أكثر من مرة ضربات استهدف مقرات مهمة تابعة لتنظيم "داعش" داخل سوريا، وأسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم.

السومرية نيوز