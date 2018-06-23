العبادي: هناك من استغل الحرب على "داعش" لتخزين السلاح ضد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود جماعات في البلاد عملت على استغلال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، لتخزين السلاح واستخدامه ضد الدولة.

وقال العبادي خلال محاضرة ألقاها في جامعة الدفاع العسكرية في بغداد اليوم السبت: "توجد جماعات عملت على استغلال الحرب على "داعش" لتخزين السلاح لتهديد الدولة وليكونوا أقوى منها وليعملوا على ابتزاز المواطنين وهذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح".

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واستطرد قائلا: "هناك من المواطنين من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات".

وشدد العبادي على أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة، مضيفا أن "الوضع الإقليمي للعراق قد تحسن حاليا وتحول من أن الكل ضده إلى أن الكل يريد إقامة علاقات معه حاليا".

المصدر: "السومرية نيوز"