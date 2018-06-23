العراق.. قتيل وإصابتان بانهيار أجهزة الفرز على موظفي مفوضية الانتخابات

توفي شخص وأصيب اثنان من موظفي المفوضية العليا للانتخابات العراقية بسقوط أجهزة العد والفرز عليهم في العاصمة بغداد، حسب مصدر أمني في الشرطة العراقية.

وذكر مصدر في الشرطة العراقية لـ"السومرية نيوز": "أحد الموظفين المصابين بحادثة سقوط أجهزة العد والفرز في أحد المراكز الانتخابية ببغداد، توفي ظهر اليوم متاثرا بجراحه".

⭕️سقوط أجهزة البايو متري في أحدى مقرات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات

وتحطمها وأصابة عدد من الموظفين pic.twitter.com/wg2gmfezkS — الحشد الاعلامي (@alhashd_Media) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

وكان مصدر أمني عراقي قد ذكر سابقا، أن الحادث وقع في المركز الانتخابي الذي احترقت فيه الصناديق سابقا، مضيفا أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن حريقا كان قد اندلع في أحد مخازن المفوضية العليا للانتخابات في الرصافة شرقي بغداد في 10 من الشهر الحالي، وقالت وزارة الداخلية العراقية لاحقا إن تقرير الأدلة الجنائية الأولي كشف أن الحريق متعمد وأشعل بالبنزين.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامره لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة "العصابات التي تحاول العبث بالأمن والانتخابات".

المصدر: "السومرية نيوز"