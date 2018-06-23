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تفاصيل جديدة عن غرق شابة سعودية في سريلانكا

أخبار العالم العربي

تفاصيل جديدة عن غرق شابة سعودية في سريلانكا
AFP JAY DIRECTO
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نشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جديدة حول أسباب غرق الفتاة السعودية هيا الظفيري في سريلانكا، خلال رحلة سياحية برفقة عائلتها.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، أشارت وسائل الإعلام إلى أن هيا لقيت مصرعها غرقا جراء اصطدام القارب المطاطي الذي كان يقلها وعائلتها بالصخور وانقلابه، وأنه تم إنقاذ العائلة ما عدا هيا التي عثر عليها لاحقا متوفية بعد عمليات بحث استمرت 15 ساعة.

ومن المتوقع أن يصل جثمان هيا إلى الكويت مساء اليوم من سريلانكا ليكون الدفن والصلاة عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر بمقبرة الجهراء حسب مغردين سعوديين على تويتر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد عبروا عن تضامنهم مع هيا بتداولهم هاشتاغات باسم ‏"مفقودة سريلانكا_‏هيا الظفيري"، وطالبوا بالدعاء لها قبل العثور عليها متوفية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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