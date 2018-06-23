تفاصيل جديدة عن غرق شابة سعودية في سريلانكا
نشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جديدة حول أسباب غرق الفتاة السعودية هيا الظفيري في سريلانكا، خلال رحلة سياحية برفقة عائلتها.
وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، أشارت وسائل الإعلام إلى أن هيا لقيت مصرعها غرقا جراء اصطدام القارب المطاطي الذي كان يقلها وعائلتها بالصخور وانقلابه، وأنه تم إنقاذ العائلة ما عدا هيا التي عثر عليها لاحقا متوفية بعد عمليات بحث استمرت 15 ساعة.
وفاة المواطنة السعودية "هيا الظفيري" خلال رحلة على قارب مطاطي بسريلانكا— حفرالباطن الآن (@hafr_now) ٢١ يونيو ٢٠١٨
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.#حفرالباطن_الآن#مفقودة_سيرلنكا#هيا_الظفيري#السعوديةpic.twitter.com/lRPsg3Q2SW
ومن المتوقع أن يصل جثمان هيا إلى الكويت مساء اليوم من سريلانكا ليكون الدفن والصلاة عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر بمقبرة الجهراء حسب مغردين سعوديين على تويتر.
#مفقودة_سيرلنكا#هيا_الظفيري— فيصل الظفيري (@aldhafairy2) ٢١ يونيو ٢٠١٨
بالأمس العائلة كانوا جميعا في قارب مطاطي مع مجرى الشلال فاصطدم في الصخور وإنقلب وتم إنقاذ العائلة ماعدا البنت وجودوها متوفية بعد عدة ساعات...
ندعو الله للشهيدة، الرحمة والغفران وأن يتقبلها بعفوه قبولاً حسناً ويلهم والديها وذويها الصبر والسلوان
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد عبروا عن تضامنهم مع هيا بتداولهم هاشتاغات باسم "مفقودة سريلانكا_هيا الظفيري"، وطالبوا بالدعاء لها قبل العثور عليها متوفية.
#مفقودة_سيرلنكا#هيا_الظفيري لكل من يسأل العائلة كانت في القاربة وغرقوا تم العثور على جميعهم عدا هيا وهذا صورة القارب اللهم ردها @fayez_malki@Khaled_Alaraj@NajeebZamil@Khaled_Alarajpic.twitter.com/d4lp9O5Del— Len (@Len88668039) ٢١ يونيو ٢٠١٨
تفاصيل جديدة حول وفاة سعودية غرقا بـ #سريلانكا .. الناجون السبعة من أسرتها ورحلة البحث عنها استغرقت 15 ساعة https://t.co/2Lyn4EApcx— اخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
#هيا_الظفيري— نافع خلف الظفيري (@nafeakd) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
قبل غرقها بساعه كنا في الباص وتصدقت لمسكين مرتين وكانت هي الوحيده اللي دفعت له.
اللهم اقبل منها عملها الصالح
اللهم ادخلها جنتك برحمتك
اللهم صبرنا على فراقها
صلّوا على من تدخلون بشفاعتِه دَار السلام— هيا الظفيري (@HAYA_DH11) ٢٢ مايو ٢٠١٨
اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد❤️.
المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر