تفاصيل جديدة عن غرق شابة سعودية في سريلانكا

نشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جديدة حول أسباب غرق الفتاة السعودية هيا الظفيري في سريلانكا، خلال رحلة سياحية برفقة عائلتها.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، أشارت وسائل الإعلام إلى أن هيا لقيت مصرعها غرقا جراء اصطدام القارب المطاطي الذي كان يقلها وعائلتها بالصخور وانقلابه، وأنه تم إنقاذ العائلة ما عدا هيا التي عثر عليها لاحقا متوفية بعد عمليات بحث استمرت 15 ساعة.

ومن المتوقع أن يصل جثمان هيا إلى الكويت مساء اليوم من سريلانكا ليكون الدفن والصلاة عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر بمقبرة الجهراء حسب مغردين سعوديين على تويتر.

#مفقودة_سيرلنكا#هيا_الظفيري

بالأمس العائلة كانوا جميعا في قارب مطاطي مع مجرى الشلال فاصطدم في الصخور وإنقلب وتم إنقاذ العائلة ماعدا البنت وجودوها متوفية بعد عدة ساعات...



ندعو الله للشهيدة، الرحمة والغفران وأن يتقبلها بعفوه قبولاً حسناً ويلهم والديها وذويها الصبر والسلوان — فيصل الظفيري (@aldhafairy2) ٢١ يونيو ٢٠١٨

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد عبروا عن تضامنهم مع هيا بتداولهم هاشتاغات باسم ‏"مفقودة سريلانكا_‏هيا الظفيري"، وطالبوا بالدعاء لها قبل العثور عليها متوفية.

تفاصيل جديدة حول وفاة سعودية غرقا بـ #سريلانكا .. الناجون السبعة من أسرتها ورحلة البحث عنها استغرقت 15 ساعة https://t.co/2Lyn4EApcx — اخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

#هيا_الظفيري

قبل غرقها بساعه كنا في الباص وتصدقت لمسكين مرتين وكانت هي الوحيده اللي دفعت له.



اللهم اقبل منها عملها الصالح

اللهم ادخلها جنتك برحمتك

اللهم صبرنا على فراقها — نافع خلف الظفيري (@nafeakd) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

صلّوا على من تدخلون بشفاعتِه دَار السلام

اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد❤️. — هيا الظفيري (@HAYA_DH11) ٢٢ مايو ٢٠١٨

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر