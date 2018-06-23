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الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على مواقع عسكرية جنوب البلاد

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الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على مواقع عسكرية جنوب البلاد
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري تمكن من صد هجوم شنه نحو ألف مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مساء الجمعة على مواقع للجيش في منطقة وقف التصعيد جنوبي سوريا.

وكتبت الوزارة بهذا الصدد: "شن أكثر من 1000 مسلح من "النصرة" هجوما مساء الجمعة على موقع الفرقة التاسعة للجيش السوري في محيط قريتي داما ودير داما".

وذكرت أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود من الجيش السوري وإصابة 19 آخرين، فضلا عن تضرر مدنيين جراء القذائف التي أطلقها المسلحون على القرى في ريف السويداء.

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وأشارت الوزارة إلى أن قياديين في الجيش السوري الحر، كانوا قد أعلنوا انضمامهم للقوات الحكومية أمس الجمعة، لجؤوا إلى مركز المصالحة الروسي طالبين الدعم من قيادة الجيش السوري لصد هجمات مسلحي "النصرة" على مواقعهم في الجنوب السوري.

وأضافت أن الجيش السوري تمكن مع فصائل من "الجيش السوري الحر" من وقف هجمات "النصرة" على عدة محاور في قرى وبلدات في الجنوب السوري.

المصدر: RT

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