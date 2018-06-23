أول جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري الجديد

أجرى رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي اليوم السبت جولته التفقدية الأولى، عقب توليه رئاسة الحكومة مطلع الشهر الجاري.

واستهل مدبولي جولته بتفقد أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة للوقوف على سير أعمال المشروع، قبل أن يتوجه إلى المتحف المصري الكبير يصحبه وزير الآثار خالد العناني.

وخلال تفقد مدبولي مشروع الجيزة، التقى بعض السواح الأجانب المتواجدين في المنطقة لمعرفة رأيهم في الخدمات في منطقة الأهرامات ومقترحاتهم لتحسينها.

ثم استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، الذي يهدف لتطوير الهضبة وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل، وتطوير الإضاءة والتأمين الإلكتروني، مما يعمل على استعادة المنطقة الأثرية لرونقها بما يليق بالحضارة المصرية القديمة.

ووجه مدبولي الجهات المعنية برفع كفاءة وتطوير طريق الفيوم قبل افتتاح المشروع، باعتباره المدخل الرئيسي له مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والنظافة فيه، ليكون واجهة مشرفة تعبر عن تاريخ مصر.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد كلف مدبولي وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

واحتفظ مدبولي بحقيبة الإسكان منذ مارس 2014 في حكومة إبراهيم محلب، إذ حقق خلال تلك السنوات طفرة في هذا القطاع في مقدمتها إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية