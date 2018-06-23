مساعدات روسية لأهالي كفربطنا في غوطة دمشق الشرقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إيصال نحو 7.5 طن من المساعدات الإنسانية إلى بلدة كفربطنا في غوطة دمشق الشرقية.

وقال رئيس البلدة توفيق بغاج: " لدينا في المدينة فريق من المتطوعين يساعد على توزيع المساعدات الإنسانية. وبمجرد علمنا بالعمل الإنساني، جرى بسرعة تحضير القوائم، وجمعنا المعلومات عن خمس مئة عائلة من أكثر المحتاجين ودعوناهم إلى هنا اليوم".

وأضاف بغاج أنه تم افتتاح عيادة مؤقتة لأطباء عسكريين روس، قادرة على تقديم المساعدة الطبية لـ80 شخصا في اليوم.

وفي أبريل الماضي، تم بمساعدة جوية روسية تطهير محيط دمشق، ومناطق الغوطة الشرقية حول العاصمة، والقلمون الشرقي غربي سوريا من الجماعات الإرهابية والمسلحة.

وفي بداية مايو حرر الجيش السوري والقوات الحليفة له، المناطق الجنوبية من مدينة دمشق بما فيها مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات



