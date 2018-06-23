حجب الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله اللبناني على "فيسبوك" و"تويتر"

أعلن الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله اللبناني السبت، أنه تم حجب صفحاته على شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" دون سابق إنذار.

وكتب الإعلام الحربي المركزي في بيان نشره على صفحته على موقع "تلغرام": "بعد الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام العسكرية المركزية على مختلف الجبهات، أغلقت إدارة "فيسبوك" و"تويتر" في سياق كفاحها ضد وسائل إعلام المقاومة وحجبت المركز الإعلامي دون إخطار مسبق".

ولم تعلق إدارة "فيسبوك" و"تويتر" حتى اللحظة على إعلان حزب الله.

المصدر: نوفوستي