مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن مقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات مع تنظيم "داعش" في مدينة البوكمال السورية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن القتيل هو العميد شاهرخ دايي بور، من مدينة كرمانشاه غربي إيران، وعمل في البحرية الإيرانية وكان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

بفضل من الله

تم نفوق القيادي في الحرس الثوري الإيراني / شاهرخ دایی پور في #سوريا اليووم .. pic.twitter.com/oLlpmqbE8K — حمدان البرازي (@hamdanalmutairi) 22 июня 2018 г.

وذكرت "فارس"، أن بور، أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على تدريب مقاتلين من حزب الله اللبناني.

المصدر: فارس