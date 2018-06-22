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مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا
وكالة فارس
شاهرخ دايي بور
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن مقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات مع تنظيم "داعش" في مدينة البوكمال السورية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن القتيل هو العميد شاهرخ دايي بور، من مدينة كرمانشاه غربي إيران، وعمل في البحرية الإيرانية وكان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وذكرت "فارس"، أن بور، أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على تدريب مقاتلين من حزب الله اللبناني.

المصدر: فارس

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