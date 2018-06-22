هايلي تتهم دمشق بخرق الهدنة في جنوب غرب سوريا

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الحكومة السورية بخرق الهدنة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا.

وجاء في بيان نشر على موقع بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن "النظام السوري كثف العمليات العسكرية داخل منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، والتي اتفق عليها الأردن وروسيا والولايات المتحدة".

واعتبرت واشنطن أن هذا التصعيد "ينتهك بشكل سافر اتفاق خفض التصعيد في الجنوب الغربي ويهدد بتوسيع النزاع وزيادة تهجير المدنيين".

وقالت هايلي في البيان: "يجب وقف انتهاكات النظام السوري للهدنة في جنوب غربي سوريا. ونحن نتوقع من روسيا أن تقوم بدورها لتعزيز واحترام الهدنة التي ساعدت في إقامتها، واستخدام نفوذها لإيقاف انتهاكات النظام السوري وأي خطوات لاحقة تزعزع الاستقرار في الجنوب الغربي وكل أنحاء سوريا".

وأضافت أن "روسيا ستتحمل المسؤولية عن أي تصعيد لاحق في سوريا".

جدير بالذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

المصدر: RT