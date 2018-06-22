الجيش التركي يعلن مقتل 15 مقاتلا كرديا شمالي العراق
AFP MUSTAFA OZER
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أعلن الجيش التركي مقتل 15 مقاتلا كرديا في غارات جوية نفذها الطيران التركي على منطقة جبل قنديل شمالي العراق.
وأوضح الجيش التركي في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الغارات استهدفت منطقة غارا شمالي العراق اليوم الجمعة.
كما أعلن الجيش التركي اليوم القضاء على 87 من عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، في محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا وشمال العراق خلال الأسبوع الأخير.
وأقر الجيش أيضا بمقتل 6 جنود أتراك وإصابة 12 خلال العمليات ضد المقاتلين الأكراد في الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري.
المصدر: رويترز، الأناضول
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