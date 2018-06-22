وزير خارجية فرنسا يزور مصر وقبرص واليونان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الوزير جون إيف لودريان سيقوم بجولة خارجية خلال الفترة من الـ 28 إلى الـ 30 يونيو تشمل مصر وقبرص واليونان.

ومن المتوقع أن يجري لودريان مباحثات بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتى على رأسها الملف الليبي وجهود تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في هذا البلد قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن بحث عملية السلام في الشرق الأوسط والملف السوري.

كما من المنتظر أن يبحث لودريان خلال زيارته للقاهرة العلاقات المتميزة بين البلدين في إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة القائمة بينهما على مختلفة الأصعدة لا سيما في مكافحة الإرهاب.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي أجرى زيارة لمصر في نهاية أبريل الماضي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وكالات