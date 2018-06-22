مصر ترد على رغبة البرتغال في استضافة لاجئين

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، على الأنباء المتداولة حول إمكانية استقبال البرتغال لاجئين مقيمين في مصر.

وأوضح أبوزيد في بيان له، بأن التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التي تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر.

وأوضح أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، تقديرا للمسئولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث قامت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم.

وأضاف أن البرتغال قد طرحت مؤخرا في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية ومكتب المفوضية العليا لشؤون للاجئين في القاهرة.

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المصدر: وكالات