إصابة 206 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، عن إصابة 206 شخصا بجراح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأوضح القدرة، أن من بين الإصابات 120 تم علاجها ميدانيات و86 تم علاجها بالمستشفيات منها 44 إصابة بالرصاص الحي و30 استنشاق غاز و12 أخرى حالات خطرة.

*اجمالي احداث جمعة الوفاء للجرحى حتى الساعة 8:00م*



🚨206 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منها 120 تم علاجها بالنقاط الميدانية و 86 تم علاجها بالمستشفيات منها 44 اصابة بالرصاص الحي 30 استنشاق غاز 12 اخرى و7 حالات خطرة. — د.أشرف القدرة (@press221) 22 июня 2018 г.

وقد أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة التي بدأت منذ 30 مارس الماضي.

وفي نفس السياق، أكدت الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" استمرار الفعاليات، مشددة على "طابعها السلمي الشعبي والجماهيري بأدواتها السلمية".

إقرأ المزيد

وقال رئيس الهيئة، خالد البطش خلال كلمة في مخيم العودة شرقي قطاع غزة: "مستمرون حتى نرى ماذا سيفعل العالم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني منذ 70 عاما وعودته إلى بلداته".

المصدر: وكالات