اتفاق جديد بين بغداد وطهران لفتح المنافذ الحدودية

اتفقت وزارة الداخلية الإيرانية مع السلطات العراقية المعنية على فتح منافذ جديدة بين البلدين لتسهيل تنقل الزوار الإيرانيين القادمين لأداء مراسم ما يسمى "أربعينية الإمام الحسين".

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ونص الاتفاق بين البلدين على فتح منفذي شلامجة وجذابة الحدوديين في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، ومنفذي مهران وخسروي في محافظتي إيلام وكرمانشاه غرب البلاد ومنفذ سومار في محافظة كرمنشاه، ليصل بذلك عدد المنافذ الحدودية بين البلدين لخمسة.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة منافذ حدودية بين إيران والعراق استقبلت الزوار العام الماضي خلال زيارة مراسم الأربعينية التي تشهدها العراق.

المصدر: وكالة "مهر"