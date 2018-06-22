هيئة التفاوض السورية المعارضة: الخلاف ليس بين أعضاء هيئتنا بل بين الدول

نفى عضو هيئة التفاوض السورية جمال سليمان وجود خلافات داخل هيئة التفاوض السورية حول لائحة ممثليها في لجنة الدستور السوري مشيرا إلى وجود خلافات من نوع آخر.

وشدد سليمان على وجود خلافات دولية وإقليمية، قائلا إن "هناك أكثر من طرف إقليمي ودولي يضغط لممارسة دوره في تشكيل اللجنة".

وأضاف: "لا توجد خلافات حول الأسماء داخل الهيئة، ولكن الخلافات حول التوقيت، فهناك من يرى ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء اللجنة للحفاظ على مكانة الهيئة، وهناك من يرى أهمية التريث وإجراء المشاورات اللازمة، ولكن لا توجد خلافات حول أسماء أو مرشحين".

وأشار إلى أن الإعلان عن قائمة مرشحي الهيئة للجنة الدستورية سيكون خلال أيام عقب اجتماع الهيئة في مدينة الرياض السبت.

وأوضح سليمان، أن "لائحة الأسماء التي ستطرحها الهيئة، ستراعي التوازن بين السياسيين والتقنيين، وستأخذ بالاعتبار أوسع تمثيل ممكن للمجتمع السوري، سواء سياسيا أو اجتماعيا، كما ستراعي تمثيل النساء".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد التقى وفد هيئة التفاوض السورية أمس الخميس في القاهرة، حيث بحث معه تشكيل لجنة الدستور، وإحياء المسار السياسي للأزمة السورية.

المصدر: سبوتنيك