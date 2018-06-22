عبوات ناسفة واعتداءات من داعش في ديالى شرق العراق

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شاب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق العراق، كما أصيب جنديان بهجوم مسلح من تنظيم "داعش" على نقطة أمنية شمالي المحافظة.

وقال مصدر محلي اليوم الجمعة، إن "عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي في محيط منطقة قولاي بأطراف قضاء خانقين، (100كم شمال شرق)، انفجرت لدى مرور سيارة نقل ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة شقيقها بجروح".

ويشهد قضاء خانقين منذ أسابيع أعمال عنف واعتداءات بالعبوات الناسفة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

كما أصيب جنديان عراقيان بجروح جراء هجوم مسلحين من "داعش" على نقطة مرابطة شمال محافظة ديالى أمس الخميس.

المصدر: وكالات