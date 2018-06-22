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مجهولون استهدفوا مستشاري التحالف الدولي قرب قاعدة التنف

أخبار العالم العربي

مجهولون استهدفوا مستشاري التحالف الدولي قرب قاعدة التنف
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أعلن التحالف الدولي عن إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا مستشارين عسكريين للتحالف والقوات الموالية له "جيش مغاوير الثورة" قرب قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لوكالة "تاس"، إن "مقاتلي جيش مغاوير الثورة ومستشاري التحالف تعرضوا في منقطة خفض التوتر قرب التنف لإطلاق نار من قبل قوى معادية مجهولة، في وقت مبكر من مساء 21 يونيو دون وقوع إصابات".

وأضاف المتحدث: "حاول مقاتلو جيش مغاوير الثورة ومستشاري التحالف وقف إطلاق النار... وردوا بإطلاق النار لحماية أنفسهم.. وبعد ذلك أوقفت القوة المعادية إطلاق النار".

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وأوضح المتحدث أن مسؤولي التحالف يتواصلون مع "الزملاء الروس" عبر خط لتجنب الصدام وتلافيا لوقوع أخطاء.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري في القوى الرديفة للجيش السوري في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن غارة للتحالف الدولي استهدفت أحد مواقع الجيش السوري قرب قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية وأسفرت عن قتلى وجرحى.

المصدر: تاس

 

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