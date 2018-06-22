الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيليا في كفرشوبا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، تفكيك منظومة تجسس إسرائيلية زرعت في تلال كفرشوبا داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مخابرات الجيش تمكنت من كشف جهاز التجسس على مسافة 700 متر شمالي الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان.

#الجيش_اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي موضوع قبالة الاراضي اللبنانية جنوبي موقع رويسة العلم قرب خط الإنسحاب الفاصل في تلال #كفرشوبا المحتلة pic.twitter.com/KzKh0CdeTI — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) ٢٢ يونيو ٢٠١٨

وأوضحت أن فرقة من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني عملت على تفكيك الجهاز، وأنه خاضع في الوقت الراهن للفحص والمعاينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء