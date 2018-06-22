 
مباشر
عاجل
مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيسين الروسي والكوري الجنوبي

الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيليا في كفرشوبا

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيليا في كفرشوبا
AFP PATRICK BAZ
الجيش اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keq7

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، تفكيك منظومة تجسس إسرائيلية زرعت في تلال كفرشوبا داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مخابرات الجيش تمكنت من كشف جهاز التجسس على مسافة 700 متر شمالي الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت أن فرقة من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني عملت على تفكيك الجهاز، وأنه خاضع في الوقت الراهن للفحص والمعاينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تكنولوجيا.. بمتناول الجميع