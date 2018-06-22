الأميرة غيداء بنت طلال: السرطان لا يعني الموت ومن العار القول عكس ذلك

انتقدت الأميرة غيداء بنت طلال بشدة تصريح نائب أردني جزم بأن مرضى السرطان ميتون لا محالة، مشيرة دون ذكر النائب إلى أنه من العار صدور مثل هذه الادعاءات.

وكان النائب محمد الطيطي أدلى بتصريح تلفزيوني، أثار موجة انتقادات لاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بالعبارات الساخرة والغضب الشديد من صدور قول عن النائب فحواه إن مرضى السرطان ميتون على أي حال، في معرض انتقاده ما ورد في أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز، الذي تعهد بإصدار بطاقات صحية للمصابين بهذا المرض.

إنه من العار أن يصدر عن أي شخص تصريح يخلو من أي منطق أو مرجعية علمية ويدعي بأن مرضى السرطان محكومون بالموت.

فقد أثبتت الإحصائيات العالمية أن عشرات الملايين من مرضى السرطان انتصروا عليه.

وستبقى الحقيقة هي أن السرطان لا يعني الموت ويمكن التغلب عليه بإذن الله. #سرطان — Ghida Talal (@GhidaTalal) June 21, 2018

وشددت الأميرة غيداء بنت طلال التي تتولى رئاسة هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان، على أن الإحصاءات العلمية أثبتت أن عشرات الملايين من مرضى السرطان انتصروا عليه.

شكري وتقديري لدولة الدكتور عمر الرزاز لطرح وتبني قضية مرضى السرطان من جديد، القضية التي تمس ويعاني منها كل بيت أردني. وأؤمن بحق كل مريض سرطان أردني أن يتعالج في أكثر مكان مؤهل للعلاج وهو مركز الحسين للسرطان الذي يحتضنهم ويوفر لهم فرصة حقيقية للشفاء بإذن الله @OmarRazzaz#الرزاز — Ghida Talal (@GhidaTalal) June 19, 2018

النائب محمد الطيطي حاول الاعتذار عما صدر عنه بمختلف الصور، وفي حوار هاتفي مع إحدى القنوات المسموعة المحلية، صال وجال للدفاع عن نفسه، دافعا تارة بأنه لم يفهم، معتذرا تارة أخرى على إساءته التعبير، معلنا في نهاية المطاف أنه على استعداد لخدمة المصابين بهذا المرض وتقديم مختلف أوجه العون لهم، داعيا بين هذا وذاك لهؤلاء بالشفاء العاجل.

احتل النائب الطيطي المركز الاول في الشتائم .اليوم فيما تراجعت المذيعات الى المركز الثاني — محمد ابو غوش (@DynT5IAPgwIZEot) June 21, 2018

أما تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلم توفر العيارات للتعبير عن مدى الغضب والسخط من هذا التصريح، وراح البعض يصف العبارات الساخرة من عضو مجلس الأمة الأردني في ما يشبه الكوميديا السوداء.

الفيديو تبع النائب الطيطي ساملي بدني من الصبح .. — محمــَّـد الزُعْبـيّ (@mohammad_nemer2) June 21, 2018

المصدر: تويتر