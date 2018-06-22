40 محققة ينتشرن في شوارع السعودية

احتفلت الإدارة العامة للمرور في السعودية وشركة "نجم لخدمات التأمين" أمس الخميس، بتخريج 40 محققة كدفعة أولى من المحققات في إدارة الحوادث المرورية.

وأقيم بهذه المناسبة حفل في فندق "فور ‏سيزون الرياض" بحضور مدير الإدارة العامة للمرور محمد البسامي.

وخضعت الخريجات لبرنامج تدريبي مكثف، بعد أن تم اختيارهن وفق معايير واضحة ودقيقة، لإدارة ومعالجة الحوادث.‏

من جهتها، أشارت مها الشنيفي المديرة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق في شركة "نجم" إلى أن قرار توظيف المحققات يأتي انسجاما مع الأمر الذي ‏أصدره خادم الحرمين الشريفين باعتماد تطبيق نظام ‏المرور ولائحته التنفيذية الذي يمكن المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية ‏والنظامية المحددة لذلك.

وأكدت الشنيفي الحاجة الماسة لوجود محققات من النساء للتحقيق في ‏الحوادث المرورية مع قرب دخول القرار المتعلق بقيادة المرأة حيز التنفيذ.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد العقيل أهمية إشراك المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، الأمر الذي يسهم في ‏تنفيذ القرار القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وضمان اتخاذ أفضل الحلول لمواجهة الطوارئ بشأنه.

المصدر: وكالات