جبّار شاب من أربيل يضحي بحياته لإنقاذ فتاة بغدادية ويعزز وحدة العراقيين

يرى الكثير من العراقيين في مأثرة الشاب الكردي جبار ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤّﻰ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ لينقذ فتاة من الغرق في أربيل، خير مثال على اللحمة الوطنية ووحدة المصير بين العراقيين على اختلاف أطيافهم.

أمس الخميس، عبّر شيوخ عشائر وناشطون مدنيون من وسط وجنوب العراق عن تلاحم أطياف الشعب العراقي، بقدومهم لوقفة حداد نظمت في مدينة أﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺎﺏ جبار، الذي أصبح مثالا يقتدي به شبّان العراق.

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جبار قضى في الـ17 من يونيو الجاري أثناء محاولته إنقاذ فتاة بغدادية كانت قد قدمت مع عائلتها إلى قرية برسيرين للسياحة، قبل أن تغرق في النهر ويهب جبار لإنقاذها، ليغرق هو وينقذها.

وأجمع من حضروا لمواساة ذوي جبار على أن ما فعله، يعزز الطرح المؤمن بأن تلاحم العراقيين ووقوفهم صفا واحدا، كفيل بتمكينهم من التغلب على الصعاب والمشاكل التي تواجهها بلادهم.

المصدر: وكالات