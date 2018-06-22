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التحالف الدولي يستهدف موقعا للجيش السوري قرب التنف

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التحالف الدولي يستهدف موقعا للجيش السوري قرب التنف
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أفاد مصدر عسكري في القوى الرديفة للجيش السوري بأن غارة للتحالف الدولي استهدفت أحد مواقع الجيش قرب قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية وأسفرت عن قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري في القوى الرديفة قوله، إن "أحد أفراد الجيش السوري قتل في ضربة أمريكية على موقع للجيش قرب قاعدة أمريكية تقع على مقربة من الحدود العراقية السورية".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن فصيلا تابعا لمقاتلي المعارضة السورية تدعمه الولايات المتحدة ويتمركز في قاعدة التنف، قد اشتبك مساء الخميس مع "قوة معادية غير محددة" خارج "منطقة وقف التصعيد" في محيط القاعدة وأجبرها على التراجع، مشيرة إلى أنه لم يقع ضحايا بين الجانبين.

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وأشارت قناة "العالم" الإيرانية مؤخرا إلى أن الجيش السوري أطبق الحصار على القاعدة الأمريكية في منطقة التنف بعد سيطرته على كامل الشريط الحدودي الممتد من البوكمال إلى التنف.

السلطات السورية اتهمت طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة بقصف موقع للجيش السوري قرب الحدود العراقية بين البوكمال والتنف مؤخرا مما أودى بحياة عشرات المقاتلين في القوى الرديفة للجيش السوري، إلا أن البنتاغون قد نفى مسؤوليته عن هذه الضربة.

المصدر: وكالات 

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