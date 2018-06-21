إسرائيل تبتكر منظومة لاعتراض طائرات غزة الورقية

أفادت تقارير إخبارية بأن الجيش الإسرائيلي سيقوم غدا بأول اختبار لمنظومة حديثة تعترض الطائرات الورقية التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن المنظومة التي قامت شركة "البيت" بتطويرها تعمل عن طريق التقنية الإلكتروبصرية، القادرة على رصد طائرات وبالونات حارقة حتى مدى أقصاه سبعة كيلومترات، وبعد عملية الرصد ترسل المنظومة معلومات حول مكان تواجدها إلى طائرة صغيرة رباعية المراوح مسيرة عن بعد لتقوم بتدميرها.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن طائرات إسرائيلية من دون طيار سددت ضربات أمس الأربعاء باتجاه شبان فلسطينيين شرق قطاع غزة لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية، ولكن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أحد من الشبان.

وقد اشتعلت حرائق في حقول وغابات داخل إسرائيل بسبب الطائرات الورقية التي تطلق من غزة كتكتيك في إطار فعاليات مسيرة العودة التي أسفرت الاشتباكات خلالها بين الفلسطينيين والقوات الإٍسرائيلية عن مقتل 130 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة