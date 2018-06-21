قطر: تعاملنا بإيجابية مع دعوة أمير الكويت لإنهاء الأزمة

حذر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن "دول الحصار تواصل التصعيد وتتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار بشأن الأزمة".

وصرح آل ثاني، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ببروكسل بأن قطر تعاملت بإيجابية مع دعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن الأزمة الخليجية.

وقال الوزير القطري: "قطر هي الدولة الوحيدة التي ردت بإيجابية على دعوة الكويت، وأرسلنا ردنا منذ نحو 3 أسابيع، في حين لم ترد الدول الأخرى".. "نحن نرى أن الحل سيأتي من خلال حوار سلمي وليس من خلال فرض أشياء أو استعمال استراتيجيات أخرى عديمة الجدوى، نعتقد أن الجميع خاسر في هذه الأزمة".

وأضاف: "أمن منطقتنا (الخليجية) مهَّدد، وحلفاؤنا الدوليون بصدد خسارة مجلس التعاون الخليجي ككيان متحد، في حين تتجاهل دول الحصار أنها بصدد تهديد الأمن الإقليمي".

وأكد وزير خارجية قطر أن "تفتت مجلس التعاون الخليجي يهدد أمن واستقرار المنطقة".

الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة الكويت

من جهتها، أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت في حل الأزمة الخليجية.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت الدول الأربع في يونيو عام 2017 علاقاتها مع الدوحة، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتتهم الرباعي بالسعي إلى "بسلبها سيادتها".

المصدر: وكالات